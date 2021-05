Guerras familiares por heranças milionárias: As partilhas de Anna Sommer duram há mais de 40 anos

Houve um faqueiro que contribuiu para adiar a licitação de mais de 140 bens, um Mercedes vendido por menos de metade do que custou em estacionamento e acusações várias entre os herdeiros de Anna Sommer, mãe do milionário António.

Quando finalmente foi licitado por 3.500 euros, o Mercedes 220 S de Anna Sommer tinha 46 anos e custara mais do dobro só em estacionamento. Afinal, a mãe do milionário António Champalimaud morreu em 1977 e só em 2009 os herdeiros chegaram a acordo sobre o destino a dar ao seu carro. Para vender o automóvel – que o inventário de bens descreve como "usado" e em "mau estado"– houve perto de 50 requerimentos e despachos.



E foi precisamente o preço da garagem a acelerar ligeiramente o processo: quando em 2002 se soube que custava, há cinco anos, 148,89 euros por mês, Carlos Champalimaud, irmão de António, argumentou que já se devia ter vendido o Mercedes, ofereceu parqueamento gratuito e pediu o afastamento do cabeça de casal da herança, por estar a prejudicá-la.



Por sua vez, António respondeu que durante 20 anos tinha conseguido manter o carro estacionado gratuitamente em garagens de empresas das quais era acionista, assegurou nunca ter imaginado que um inventário iniciado em 1979 se prolongasse durante tanto tempo e acusou o irmão de tudo fazer para "eternizar" o processo, "suscitando numerosos e absurdos incidentes", incluindo o "desaparecimento de bens à sua guarda".



Era assim há mais de 40 anos, argumentou o advogado Proença de Carvalho, assegurando que Carlos tinha já no currículo várias condenações como "litigante de má-fé". Os dois irmãos eram rivais antigos e morreram ambos em 2004, cinco anos antes de o Mercedes gate estar resolvido e sem que a herança da mãe saísse definitivamente do tribunal – apesar de os bens em causa valerem pouco mais de 1 milhão de euros, o processo ainda está ativo.







Desde o início já morreram pelo menos oito herdeiros, incluindo os quatro filhos de Anna de Araújo de Sommer Champalimaud e alguns dos netos. No total, houve nove conferências de interessados e só em 2010 se licitaram e partilharam os bens inventariados. Depois disso? "Supostamente o caso terminava, porque já tinha havido uma sentença de homologação da partilha, mas ainda houve mais recursos", explica uma das fontes envolvidas.



O Mercedes não foi o único ponto de discórdia, mas, para concluir o episódio, em 2003 um anúncio de jornal pôs o carro à venda; seis anos mais tarde o automóvel foi entregue a José de Mello Champalimaud, um dos sete filhos de António Champalimaud, que o licitou por 3.500 euros. Teve um quase concorrente, o primo Miguel Vilardebó, gestor da Quinta da Marinha, que exerceu o seu direito de preferência mas desistiu depois de examinar o automóvel.



E um concorrente a sério, um jovem de 24 anos com "economias baixas", que o queria ir "recuperando a pouco e pouco" e veio de Évora a Lisboa licitar o carro. "Eu oferecia 2.500 euros, o senhor dizia 2.510. Dava sempre mais 10 euros", recorda à SÁBADO Rui Espada, hoje presidente do Núcleo Empresarial da Região de Évora. "Até que um filho de José, que também estava no gabinete de Proença de Carvalho, onde se fez o leilão, disse que o pai queria mesmo o carro e ia oferecer sempre mais. E eu desisti."



Rui Espada andava a namorar o Mercedes numa garagem pública, junto ao IADE, onde nessa altura estudava design. Queria juntá-lo a um VW Carocha que comprara aos 12 anos, conta. "Andei desde 2003 atrás do carro. Agora tenho um Mercedes 220 S do ano seguinte, 1964."





Em mais de 40 anos de processo houve, claro, muitos outros incidentes. O recorde de avaliações e reavaliações? "As ações da Empresa de Cimento de Leiria e a quota de Sommer & Cª Ldª, que perderam todo o valor com as nacionalizações.