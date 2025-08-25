Depois de várias ameaças, Musk avança com ação judicial contra Apple e OpenAI

O multimilionário diz que a decisão da Apple de integrar a OpenAI no sistema operativo do iPhone prejudica a concorrência e priva os consumidores de escolha.

A animosidade entre Elon Musk, a Apple e a OpenAI continua a crescer. Dias depois de o bilionário ter ameaçado avançar com um processo em tribunal contra estas duas empresas por práticas que considera serem anticoncorrenciais, passou da ameaça à ação, revelou a Bloomberg.



Esta segunda-feira, 25 de agosto, Musk acusou a Apple e a OpenAI numa ação judicial de favorecerem injustamente a aplicação de inteligência artificial (IA) desta última empresa – o ChatGPT - nos iPhones e de com isto impedir a concorrência de outros fabricantes de chatbots.

O X e a xAI de Musk avançaram com uma ação judicial num tribunal federal em Fort Worth, no Estado do Texas, argumentando que a decisão da Apple de integrar a OpenAI no sistema operativo do iPhone prejudica a concorrência e priva os consumidores de escolha.

Os advogados que estão a representar as empresas do multimilionário neste processo, referiram, citados pela Bloomberg, que o “acordo exclusivo entre a Apple e a OpenAI tornou o ChatGPT no único chatbot de IA generativa integrado no iPhone”. Culpam ainda estas empresas de “bloquearam os mercados para manter os seus monopólios e impedir que [empresas] inovadoras como a X e a xAI competissem”.

O caso configura um confronto judicial de alto risco entre a pessoa mais rica do mundo e uma das empresas mais valiosas do mundo. A Apple e a OpenAI não responderam a pedidos de comentários da agência de notícias financeiras.

Na visão de Musk, a forma como a Apple situa as suas empresas na APP Store em função de outras, nomeadamente a OpenAI, torna "impossível" que qualquer outra se destaque.

No passado dia 18 de agosto, Musk afirmou que esta era "uma quebra inequívoca de violação das regras de concorrência" e que iria “tomar ações legais imediatamente", escreveu na altura na sua rede social X.

Na lista das aplicações com mais "downloads" gratuitos da App Store está o ChatGPT da OpenAI, enquanto o Grok, concorrente da criação de Sam Altman, aparece no sexto lugar. O Gemini da Google surge na 57ª posição. O multimilionário acusa a Apple de recusar ter o X ou o Grok na secção de destaque para descargas.