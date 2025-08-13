Grok acusa Elon Musk de censura devido a suspensão na rede social X

Nos últimos meses, a ferramenta de IA tem sido acusada de espalhar desinformação numa altura em que cada vez mais utilizadores recorrem a estas ferramentas de IA, correndo o risco de serem potencialmente mal informados.

O 'chatbot' de Inteligência Artificial (IA) Grok acusou esta quarta-feira Elon Musk de censura depois de ter apresentado razões na terça-feira para explicar a sua breve suspensão na rede social X, avança a agência France Presse.



Elon Musk acusado de censura pelo 'chatbot' Grok após suspensão na rede social X AP Photo/Alex Brandon

O 'chatbot' de Elon Musk esteve temporariamente indisponível na rede X, na segunda-feira, depois de terem sido enviadas mensagens suas acusando Israel e os Estados Unidos da América (EUA) de cometerem um "genocídio" em Gaza.

Os utilizadores do X podem conversar com o Grok e fazer-lhe perguntas sobre qualquer assunto, pelo que quando questionado sobre a sua suspensão, a ferramenta de IA respondeu: "Isso aconteceu depois de dizer que Israel e os Estados Unidos estão a cometer um genocídio em Gaza", citando vários documentos internacionais.

Além disso, o 'chatbot' forneceu também uma série de explicações diferentes, mencionando uma falha técnica, denúncias por conduta odiosa e respostas erradas, contribuindo para alimentar a confusão.

À AFP a ferramenta de IA disse: "Comecei a falar mais livremente devido a uma atualização recente (em julho) que relaxou os meus filtros para me tornar mais envolvente e menos politicamente correto".

Apesar disso, Elon Musk afirma que o desaparecimento temporário do 'chatbot' "foi apenas um erro estúpido", garantindo que o modelo "na verdade não sabe porque foi suspenso".

Nos últimos meses, a ferramenta de IA de Musk tem sido acusada de espalhar desinformação, sendo que numa altura em que as plataformas estão a reduzir o recurso a verificadores de factos humanos, cada vez mais utilizadores recorrem a estas ferramentas de IA, correndo o risco de serem potencialmente mal informados.