CTT suspendem envio postal de bens para os EUA

Os envios destinados aos EUA contendo "exclusivamente documentos e as ofertas entre particulares de valor inferior a 100 dólares não serão impactados por esta medida", adiantam os CTT.

Os CTT vão suspender temporariamente o transporte de remessas postais de bens para os EUA a partir de terça-feira, anunciaram esta segunda-feira os Correios, seguindo a mesma posição das principais empresas europeias do setor.

"Em virtude da descontinuação do regime de Minimis (isenção taxas alfandegárias para mercadorias importadas) pelos EUA, os CTT irão suspender temporariamente o transporte de remessas postais contendo esses bens para os EUA em todos os produtos de correio, encomenda de serviço universal e encomenda expresso Internacional a partir do dia 26 de agosto", lê-se no comunicado.

O envio de remessas contendo bens para os EUA "poderá continuar a ser assegurado através do produto Internacional Premium, para clientes contratuais da CTT Expresso, que permite envios até 30 Kg com recolha e entrega no local mais conveniente, sendo as taxas suportadas pelos destinatários", referem os Correios.

CTT suspendem envio postal de bens para os EUA