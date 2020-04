Apesar de continuar a sair de casa todos os dias para ir trabalhar na sede do Novo Banco, em Lisboa, quase nada é como antes na rotina do presidente do antigo BES: António Ramalho dispensou o motorista, passou a almoçar dentro do edifício (o que muito raramente acontecia - guardava as refeições para encontros com clientes) e trocou o habitual fato e gravata por roupa que não exija serviços de lavandaria. "Instituímos aquilo a que chamamos casual washable, roupa casual que possa ser lavada em casa todos os dias", explica o próprio à. O banqueiro é uma das três pessoas (em mais de 4 mil colaboradores) que pode circular livremente entre todos os edifícios da instituição - os outros dois são os administradores com os pelouros de retalho e de empresas.Todos os restantes membros da comissão executiva estão, ou confinados ao edifício onde trabalham, ou em tele-trabalho.

"Temos 2.140 pessoas nas várias instalações do banco, não acho que o CEO possa dar o exemplo de não estar fisicamente, mas é preciso cumprir medidas de segurança. É por isso que metade da administração está nas instalações [da av. da Liberdade] e a outra metade em casa, vamos rodar. Claro que para isto acontecer tivemos que fazer testes de Covid, até porque eu ia várias vezes a Espanha, por exemplo, ainda no dia 9 de março estive lá." Para se articularem fazem todos os dias reuniões virtuais - há um grupo no Whastapp só para a comissão executiva, e outro que junta os administradores e as primeiras linhas.