Tiago Leitão, de 31 anos, é dono de vários restaurantes a funcionar em Lisboa. O vírus obrigou a que todos os espaços encerrassem as portas. Estava na altura de tomar decisões e a que pareceu mais sensata a Tiago foi recorrer às entregas take-away e a apoios estatais. Deste modo, conseguiu oferecer aos seus mais de 20 trabalhadores a possibilidade de não perderem as suas fontes de rendimento.



"Os nossos principais restaurantes são no Largo de Santos, em Lisboa, e até ao final do mês tínhamos imensas reservas. Em dois dias, centenas de jantares foram desmarcados e nós decidimos que seria sensato fechar as portas", conta Tiago que ainda manteve os restaurantes abertos na sexta-feira da semana em que foi decretado o estado de emergência pelo Presidente da República. Apesar de só entrar em vigor na segunda-feira seguinte, Tiago achou por bem não servir jantares na sexta-feira e começar a preparar-se para a nova realidade.



"Nós já tínhamos pensado num sistema de take away, mas era num futuro. Este vírus fez com que tivéssemos de acelerar todo o processo e fazê-lo em cima do joelho", conta à SÁBADO. Enviou todos os trabalhadores para casa, mas voltou a chamá-los quando decidiu pelo seu novo plano. Iam funcionar em serviço de delivery e take away, recorrendo às plataformas de entregas ao domicílio que já existem. Estão a funcionar neste sistema os restaurantes Gunkan Sushi Delivery; El Cabron; Cow Burgers e Holy Chicken.



Mas mesmo com esta tentativa, Tiago não conseguiu impedir algumas baixas nas suas equipas. Sete pessoas, com medo de ficarem infetadas com a covid-19, preferiram apresentar a carta de demissão. "Nós tentámos fazer tudo para manter as pessoas, incluindo uma redução horária, mas houve pessoas que não quiseram mesmo arriscar."



O restaurante tomou algumas medidas de precaução para manter o vírus fora de portas. "Não entra ninguém no restaurante a não ser que esteja a trabalhar. À entrada há uma zona de vestiário onde as pessoas tiram a roupa da rua e se fardam, incluindo máscaras, toucas e luvas, para além de se desinfetarem."



Atualmente os restaurantes de Tiago servem entre 300 e 400 refeições diárias, ou seja, cerca de 100 por cada restaurante por dia. Numa época normal cada um dos restaurantes servia, "numa avaliação por baixo", 900 refeições semanais.



Tiago revela ainda que têm sido registados alguns problemas de abastecimento nas últimas semanas. "Há produtos com poucos stocks ou que não chegam em condições", explica, acrescentando ainda que a abertura da Makro ao público geral dificultou também o acesso a produtos. "Agora há muitos mais clientes na Makro do que num dia normal e eles estão com falta de stock em alguns produtos. E até em produtos normais como ovos, carnes, há uma escolha limitada nos legumes…" O restaurante com mais dificuldades a abastecer tem sido o mexicano, o El Cabrón, revela Tiago Leitão.



O dono da cadeia de restaurantes teme ainda os próximos meses, mesmo que se verifique uma abertura da economia. Até porque acredita que "vai demorar algum tempo até as pessoas ganharem confiança suficiente para virem comer a uma sala onde estejam mais 30 ou 40 pessoas", acredita.



Para já, acredita que consegue manter os restaurantes e os empregados a trabalhar neste registo durante mais de um mês. "As rendas são altíssimas, temos de adiantar dinheiro do salário aos nossos trabalhadores que só depois é que o Estado devolve." Sobre as rendas, Tiago conseguiu negociar com os senhorios uma redução na renda que será posteriormente diluída nos 18 meses que se seguirão à reabertura do restaurante.