Sábado – Pense por si

Mundo

Tarifas: Taxas "recíprocas" impostas por Trump começam hoje a ser aplicadas

Lusa 07 de agosto de 2025 às 07:27
As mais lidas

Os EUA vão aplicar o seu novo plano tarifário, que inclui um mínimo global de 10% e impostos a partir de 15% para os países que apresentem um excedente comercial com os EUA.

As novas tarifas globais determinadas pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, que diz serem "recíprocas" e que deveriam entrar em vigor a 01 de agosto, começam a ser aplicadas a partir desta quinta-feira.

Trump impõe tarifas globais de 10% a 41% a vários países
Trump impõe tarifas globais de 10% a 41% a vários países AP Photo/Noah Berger

Os EUA começam, então, a aplicar o seu novo plano tarifário, que inclui um mínimo global de 10% e impostos a partir de 15% para os países que apresentem um excedente comercial com os EUA.

Cerca de 40 países estão sujeitos à tarifa adicional, para os países com os quais os Estados Unidos consideram ter um défice comercial, incluindo Costa Rica, Equador, Venezuela e Bolívia.

O valor dos novos direitos aduaneiros, que afetarão várias dezenas de países, varia entre 10% e 41%, sendo que os produtos da União Europeia, Japão e Coreia do Sul serão taxados em 15% e os do Reino Unido em 10%.

Já a Indonésia enfrentará uma taxa de 19%, enquanto o Vietname e Taiwan sofrerão sobretaxas de 20%.

No caso da União Europeia, no final de julho, foi alcançado um acordo comercial com os EUA, embora na terça-feira o Presidente Donald Trump tenha ameaçado impor tarifas de 35%, caso o bloco não invista os 600 mil milhões de dólares que aceitou injetar na economia norte-americana.

Foi a 31 de julho que Donald Trump decidiu, através de ordem executiva, que as novas tarifas globais começariam a ser aplicadas a partir de hoje, adiando assim por cerca de uma semana.

Para os países aos quais os EUA vendem mais do que compram, continua em vigor a taxa de 10% definida em 02 de abril, dia em que foi anunciada pela primeira vez uma série completa de taxas sobre os parceiros dos EUA.

Artigos Relacionados
Tópicos Tarifas Donald Trump Estados Unidos União Europeia
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Tarifas: Taxas "recíprocas" impostas por Trump começam hoje a ser aplicadas