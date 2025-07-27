Sábado – Pense por si

EUA e UE chegam a acordo para tarifas de 15%

Ana Bela Ferreira
Ana Bela Ferreira 27 de julho de 2025 às 18:53
Anúncio foi feito pelo presidente dos EUA, Donald Trump, no seu campo de golf na Escócia, depois de uma curta reunião com Ursula vonder Leyen. Tarifas devem entrar em vigor a 1 de agosto, conforme estava previsto.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou este domingo ter chegado a um acordo com a União Europeia (UE) para aplicação de tarifas de 15% no comércio entre os dois blocos. O anúncio foi feito depois de uma reunião com presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que decorreu na Escócia.

Trump comentou o acordo aos jornalistas no seu campo de golfe em Turnberry, na Escócia. "Chegámos a acordo. É um bom acordo para todos. Vai-nos aproximar... é uma parceria em certo sentido", afirmou o líder americano. Nas mesmas declarações referiu que o acordo será "ótimo para os carros" e que terá grande impacto na agricultura.

Também von der Leyen comentou os termos do acordo dizendo tratar-se de "um grande acordo", depois de "negociações duras". A presidente da Comissão Europeia confirmou as taxas de 15% para a maioria dos bens europeus, depois das ameaças norte-americanas terem apontado para os 30%.

O acordo inclui ainda a promessa da UE comprar 750 mil milhões de dólares em energia aos EUA e investir 600 mil milhões de dólares no mercado norte-americano, aponta a Bloomberg.

As tarifas devem entrar em vigor a 1 de agosto, conforme tinha sido anunciado pelos EUA e cujo prazo foi, ainda este domingo, confirmado pelo secretário de Estado do Comércio.

