Constitucional alemão dá "luz verde" à bazuca europeia

O Tribunal Constitucional alemão recusou a providência cautelar que visava impedir a Alemanha de aprovar o plano de recuperação europeu com a emissão de dívida conjunta. Uma decisão que abre caminho para a implementação mais célere da denominada bazuca europeia.



A decisão hoje anunciada surge menos de um mês depois do Constitucional alemão ter suspendido o processo de ratificação fundo de recuperação da União Europeia (Próxima Geração UE) devido a uma ação legal interposta pelo movimento político Buendnis Buergerwille, em nome de 2.200 cidadãos, que requereu o bloqueio do processo mediante uma decisão interina.



De acordo com o comunicado emitido esta manhã, o Constitucional concluiu que esta ação legal não tinha uma elevada probabilidade de ter sucesso, pelo que o processo de ratificação do fundo de recuperação não poderia continuar suspenso.

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, já se congratulou com a decisão conhecida esta manhã.

I welcome today’s decision by the German Constitutional Court.



The EU stays on track with its economic recovery, following this unprecedented pandemic. #NextGenerationEU will pave the way for a green, digital and more resilient European Union.#StrongerTogether