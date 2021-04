Porto de Sines disputado por chineses e americanos

No xadrez do comércio marítimo internacional, a China preparava-se para uma jogada de mestre. Ficava com o novo terminal do porto de Sines, consolidava as suas novas rotas da seda e colocava uma lança afiada na Europa. A epidemia, no entanto, trocou as voltas ao mundo e o concurso público internacional para a construção e concessão acabou "sem qualquer proposta". A informação foi revelada no início de abril por José Luís Cacho, presidente do conselho de administração do Porto de Sines, que acrescentou: "Não nos podemos esquecer que este é um investimento totalmente privado, que necessita de um contexto económico estável e favorável para poder avançar."



O investimento de que se fala, para a construção do novo Terminal Vasco da Gama, é de cerca de 642 milhões de euros, como foi apresentado no lançamento do concurso, em 2019. O prazo final para a entrega de propostas ainda foi prolongado, em virtude da covid-19, até abril deste ano (depois de estipulado para junho de 2020), mas sem resultados práticos. Não surgiram interessados, o que não significa que o negócio não seja aliciante.



Na Europa, não há porto de águas profundas mais próximo do Canal do Panamá e da costa leste norte-americana. Sines é porta de entrada e de saída do continente, permite a manobragem a porta-contentores de grande escala e, em 2020, movimentou 42 milhões de toneladas de produtos, entre eles petróleo ou gás, e mais de dois milhões de contentores. China e EUA sabem da importância geoestratégica de Sines e a corrida pelo novo terminal pode muito bem ter-se intensificado com o fim do concurso público. E ter ficado reduzida a dois tubarões.