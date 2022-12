Cobertura das cheias na CMTV bate RTP1

No dia em que as regiões da Grande Lisboa, do Alto Alentejo e outras zonas do país acordaram debaixo dos efeitos de um autêntico dilúvio, a CMTV liderou o mercado de informação nacional no cabo, com um share médio diário de 6%, suplantando toda a concorrência e também a RTP-1 em horários relevantes do dia.







Cobertura CMTV

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Com efeito, ao longo do dia as equipas de reportagem da CMTV estiveram em direto de todo o país, cobrindo todas as zonas afetada e chegando a mais portugueses que a própria televisão pública.Durante a tarde, o formato "Rua Segura, que acompanhou em permanência a situação do temporal, entre as 15 e as 16 horas, registou 8,3% de share, contra 7,9%, no mesmo horário da RTP-1.Mais tarde, das 16 às 17.15, o formato "Direto CM", da CMTV; também exclusivamente dedicado às cheias, registou 7,1% de share, enquanto o canal 1 da televisão do Estado registou apenas 6,8% no mesmo horário.Na competição entre canais de informação nacional, atrás da CMTV, que teve uma audiência média de 132.600 espectadores a cada minuto do dia, equivalente aos 6% de share, ficaram os canais CNN (4,3%) e SIC Notícias (3,7%).A CMTV lidera o mercado de informação há 224 dias consecutivos.A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas ainda não está na TDT.Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.