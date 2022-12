Jack Dorsey assume responsabilidade por erros cometidos no Twitter

Jack Dorsey, antigo CEO do Twitter respondeu à recente exposição de documentos internos da rede social - os chamados Twitter Files (arquivos do Twitter) -, através de uma publicação num blog, onde diz acreditar que a empresa não tem nada a esconder, ao contrário do que dizem os documentos apresentados.



Durante a última semana, Elon Musk, o atual CEO do Twitter, promoveu o lançamento dos documentos internos que contém emails sobre a remoção de Donald Trump da rede social, após o ataque ao Capitólio, a 6 de janeiro; sobre a gestão das notícias acerca do computador de Hunter Biden (filho do presidente dos EUA Joe Biden) e sobre as "listas negras secretas", que alegadamente diminuem o alcance de determinados perfis conservadores.