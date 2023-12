O formato da CMTV "Duelo Final" ganhou ao "Jornal Nacional" da TVI generalista.







Formato da CMTV com mais audiência que "Jornal Nacional" da TVI generalista

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos Televisão CMTV Audiências

Emitido às 19h59 na, o "Duelo Final" de acompanhamento do jogo Guimarães-Sporting foi o quinto programa mais visto de toda a televisão portuguesa, ficando duas posições acima do principal noticiário da TVI, também emitido às 20 horas.O programa dateve 6,7% de audiência média e 13,7% de share. O "Jornal Nacional" da TVI ficou abaixo, com 6,3% de audiência e 12,7% de share.Também o "Grande Jornal" da CMTV, que começou às 20.08, ganhou ao "Telejornal" da RTP-1.O principal noticiário daobteve 6,2% de audiência média e 12,7% de share (igual ao do noticiário da TVI, curiosamente), enquanto que o Telejornal do canal 1 alcançou apenas 5,6% de audiência e 11,4% de share.O "Grande Jornal" foi o nono programa mais visto da tabela geral dos 10 mais vistos da televisão portuguesa, tabela essa que teve 4 posições da SIC, 3 da TVI, duas dae uma da RTP-1.obteve um share médio diário de 6,6%, muito acima da soma de todos os seus concorrentes: a CNN alcançou 2%, menos de um terço do resultado da, e a SIC Notícias 1,7%.é líder do mercado de informação nacional há 20 meses sem interrupção.É emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo mas não está ainda na TDT.Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.