CMTV líder da informação no cabo na noite eleitoral

A estação dofoi a mais vista do dia, com um share médio de 4,5, ficando à frente do canal CNN, que registou 3,9, da SIC Notícias, com 2,6, e da RTP3, com 1,1%.Com a vitória na noite eleitoral, acompleta hoje 61 meses consecutivos na liderança do mercado de informação nacional de cabo.Os 3 programas mais vistos do cabo foram da. OJornal especial eleições legislativas foi líder absoluto, com uma média de 349 mil espectadores.A emissão eleitoral dafoi apresentada por José Carlos Castro, Sandra Felgueiras, João Ferreira, Francisco Penim e Daniela Polónia, e cobriu o ato eleitoral desde as 7 da manhã até perto das 3 horas do dia seguinte.A projeção à boca das urnas da Intercampus, apresentada às 20 horas, revelou-se certeira em todos os valores.As audiências citadas são da responsabilidade da GFK.