China quer limitar o dinheiro e tempo gastos em videojogos

Entre as restrições encontra-se a "proibição de conteúdo que ponha em risco a unidade nacional, que coloque em risco a segurança nacional ou prejudique a reputação e os interesses nacionais presente em jogos online".Além disso, os jogos não deverão oferecer recompensas que incentivem os jogadores a voltar a jogar ou gastar muito dinheiro, avançou a Administração Nacional de Imprensa e Publicação: "A remoção desses incentivos provavelmente reduzirá os usuários ativos diários e a receita das aplicações e pode forçar os editores a reverem o design dos seus jogos e estratégias de monetização", referiu Ivan Su, analista da analista Morningstar.Desde 2021 que jogadores com menos de 18 anos passam a estar autorizados a jogar apenas durante uma hora por dia às sextas-feiras, fins-de-semana e feriados.O anúncio das limitações já provocou uma queda nas ações de várias gigantes tecnológicas locais, que viram o seu valor de mercado diminuir em mil milhões de dólares. A China detém o maior mercado de jogos no mundo e a Tencent Games é a líder no setor em termos de receita, porém o valor das suas ações caiu 12,4% desde o anúncio das novas medidas.O vice-presidente da Tencent Games, Vigo Zhang, já garantiu que a empresa vai implementar de forma rigorosa todos os novos requisitos regulatórios e defendeu que estes não impedem que as empresas tenham "modelos de negócios e cadência operacional razoáveis".Vigo Zhang referiu ainda que atualmente os menores gastam um nível historicamente baixo de dinheiro e tempo na plataforma desde 2021, altura em que foram implementadas as primeiras limitações.As ações da NetEase, outra das maiores plataformas chinesas, caíram mais de 24% desde o anúncio das medidas, mas a empresa ainda não comentou as decisões.Por outro lado, também é esperado que as novas regras também acelerem o processo de entrada em circulação de jogos no país ao exigir que os reguladores processem as aprovações no prazo de 60 dias.