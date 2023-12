Estados Unidos proibem importação e venda de relógios da Apple

Os relógios Apple Watch vão deixar de ser importados e vendidos nos Estados Unidos a partir desta terça-feira, 26 de dezembro. A decisão surge após uma ordem da Comissão de Comércio Internacional (ITC) que garante que os relógios violam uma patente da empresa médica Masimo, ao utilizarem uma luz para ler os níveis de oxigénio no sangue.







A administração norte-americana tinha até ao final do dia de Natal para anular a decisão do tribunal comercial, no entanto, Joe Biden não interveio. Assim sendo, significa que o Apple Watch Série 9, o Apple Watch Ultra 2 e os modelos mais recentes irão deixar de ser importados e vendidos nos Estados Unidos.No dia 18 de dezembro a Apple já havia retirado estes modelos de relógios da loja online. O único que ainda poderá ser vendido é o Apple Watch SE – um modelo mais barato.Embora a decisão da Comissão de Comércio Internacional já tenha sido tomada, a Apple anunciou que entregou recurso no Tribunal de Apelações do Circuito Federal dos EUA. Além disso, pode fazer alguns ajustes no software do relógio, ao mudar, por exemplo, a forma como este interage com o oxímetro de pulso."A Apple discorda veementemente da ordem e está à procura de uma série de opções legais e técnicas para garantir que o Apple Watch esteja disponível para os clientes", disse a empresa em comunicado.Em 2020 a empresa médica Masimo acusou a tecnológica norte-americana de ter copiado os seus oxímetros e de ter contratado os seus funcionários. Tendo alegado ainda que a Apple violou uma patente de oxímetro da empresa, ao usar a luz para detetar o nível de oxigénio no sangue.Em 2022 foi a vez da Apple processar separadamente a Masimo por violação de duas patentes. No tribunal federal de Delaware a tecnológica classificou as ações da empresa médica como uma "manobra para abrir caminho" para a criação do seu próprio relógio inteligente concorrente. Só o negócio de tecnologias vestíveis, casa e acessórios da Apple, que inclui o Apple Watch, auscultadores AirPods e outros produtos, já gerou cerca de 8,28 mil milhões de dólares (7,51 mil milhões de euros), durante o terceiro trimestre de 2023, de acordo com um relatório da Apple.