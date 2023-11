A febre milionária das apostas online

Os portugueses vão apostar este ano mais de 15 mil milhões de euros online, quatro vezes mais do que antes da pandemia. As empresas gastam 200 milhões em promoção. E há o mercado negro: entrámos num casino ilegal, foi fácil. Difícil é lidar com o vício – e há cada vez mais casos dramáticos.

Foi em conversas de café, no Porto, que tudo começou em 2020, no ano da pandemia. Os amigos de Carolina (nome fictício) comentavam entre si: “Quanto ganhaste ontem?”, “Pintou? Diz-me lá em quem vais apostar para fazer igual”. Muito à vontade com as tecnologias, a jovem da geração Z, de 24 anos, ouvia-os e pensava estar imune à moda. Mas a publicidade na TV e o “pessoal no Facebook” a vangloriar-se de ganhos contribuíram para a adesão. “Decidi instalar a app de jogo da Betano”, conta à SÁBADO, referindo-se a uma das maiores empresas licenciadas em Portugal. “Comecei em apostas desportivas, de futebol, que duraram duas semanas. Apostei €80 e ganhei €300, pensei: ‘Isto é brutal! Vou ficar rica facilmente’”, recorda. Hoje tem um histórico de vício online que lhe custou 26 mil euros.