Em agosto, o NOW já derrotou a SIC Notícias em 9 dias do mês.

Edição de 19 a 25 de agosto

O NOW obteve o melhor resultado da sua história, com 2,66% de share e 60.750 espectadores a cada minuto.



NOW com melhor dia de sempre alarga vantagem sobre a SIC notícias

Trata-se no melhor registo em todos os critérios. Além de garantir o melhor registo de sempre, o NOW alargou a vantagem sobre a SIC notícias.

O canal de informação da SIC obteve apenas 2,26% de share e 51.500 espectadores.

O canal NOW é o projeto televisivo que agrega conteúdos do Negócios, da SÁBADO, da Máxima e do Record.

É emitido na posição 9 de MEO, NOS e Vodafone.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.