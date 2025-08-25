Sábado – Pense por si

Dinheiro

Há quartos para estudantes a €714. Lisboa pratica os preços mais altos

SÁBADO
SÁBADO 08:57
Capa da Sábado Edição 19 a 25 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 19 a 25 de agosto
As mais lidas

Custo médio a nível nacional é de €415, mas em Lisboa os preços são proibitivos, com rendas a partir dos €500.

Nunca foi tão caro para um estudante pagar um quarto que lhe permita tirar um curso superior longe de casa. O custo médio nacional é de €415 e, de acordo com um levantamento do Observatório do Alojamento Estudantil, estavam disponíveis no último mês perto de seis mil quartos, sendo que mais de metade eram na região de Lisboa, onde há cerca de 50 mil estudantes deslocados.

Cofina Media

Leia o artigo na íntegra no

Tópicos Crime lei e justiça Lisboa
Investigação
Opinião Ver mais
Miriam Assor
Miriam Assor

Calado é Camões

O senhor Dr. Durão Barroso teve, enquanto primeiro-ministro, a oportunidade, de pôr as mãos na massa da desgraça nacional e transformá-la em ouro. Tantas capacidades, e afinal, nestum sem figos.

Menu shortcuts

Há quartos para estudantes a €714. Lisboa pratica os preços mais altos