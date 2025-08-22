Gasóleo e gasolina ficam mais caros na próxima semana

A partir da próxima segunda-feira, os preços médios do gasóleo simples e da gasolina simples deverão aumentar 0,5 cêntimos por litro.



combustíveis, gasolina, gasóleo, bomba

A partir da próxima segunda-feira, 25 de agosto, a gasolina e o gasóleo vão ficar mais caros, segundo o Automóvel Clube de Portugal (ACP). Assim, tanto o preço do gasóleo como da gasolina deverão aumentar em 0,5 cêntimos.

Desta forma, o preço médio da gasolina simples 95 praticado nos postos de abastecimento deverá ser de 1,696 euros por litro. Já o gasóleo simples deverá subir para os 1,542 euros por litro, tendo por base os preços divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia. Esta sexta-feira, o preço médio do litro de gasolina era de 1,691 euros por litro e o do gasóleo de 1,537 euros.

De recordar que o custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra. Os hipermercados mantêm as ofertas mais competitivas nos combustíveis rodoviários, seguidos pelos operadores do segmento low cost.

O movimento dos preços do gasóleo e gasolina estão a acompanhar o desempenho do crude nos mercados internacionais. Esta sexta-feira, os dois índices de referência para a Europa e os Estados Unidos, o Brent e o West Texas Intermediate (WTI), respetivamente, somam ganhos, ainda que pouco expressivos.