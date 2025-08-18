Canal tem subido permanentemente, e tem renovado em agosto os melhores resultados da história.

O canal NOW ultrapassou ontem a barreira dos 2 milhões de espectadores. No dia em que alcançou o maior auditório de sempre, o NOW chegou a 2 milhões 51 mil e 500 espectadores. É a melhor marca de sempre do NOW, no dia em que liderou a informação na cobertura do acidente que vitimou um bombeiro na Covilhã.



NOW ultrapassa barreira dos 2 milhões de espectadores

O NOW fechou a semana com um share médio de 1,96. Isso equivale a um crescimento acumulado desde o arranque do canal de 257,7%.

Além de conquistar vários horários à concorrência, o NOW tem subido permanentemente, e tem renovado em agosto os melhores resultados da sua história.

O canal NOW é o projeto televisivo que agrega conteúdos do Negócios, da SÁBADO, da Máxima e do Record.

É emitido na posição 9 de MEO, NOS e Vodafone.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.