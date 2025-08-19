Em agosto, o NOW já derrotou a SIC Notícias em 8 dias do mês.

Edição de 13 a 19 de agosto

O canal NOW continua a subir e a ultrapassar a SIC Notícias.



NOW à frente da SIC Notícias no dia da cimeira entre Trump, Zelensky e líderes europeus

Ontem, o NOW voltou a ganhar à SIC Notícias, no dia da cimeira entre Trump, Zelensky, e posteriormente os líderes dos maiores países da Europa e o líder da NATO.

Na média diária, o NOW obteve um share de 2,38%, correspondente a 54100 espectadores a cada minuto do dia.

Atrás do canal NOW ficou a SIC Notícias, com apenas 2,31% de share e 52470 espectadores por minuto.

O NOW fechou a semana passada com um share médio de 1,96. Isso equivale a um crescimento acumulado desde o arranque do canal de 257,7%.

Além de conquistar vários horários à concorrência, o NOW tem subido permanentemente, e tem renovado em agosto os melhores resultados da sua história.

O canal NOW é o projeto televisivo que agrega conteúdos do Negócios, da SÁBADO, da Máxima e do Record.

É emitido na posição 9 de MEO, NOS e Vodafone.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.