Acionistas da Cofina decidem venda da dona da CMTV a 26 de outubro

Os donos de ações da Cofina vão votar se aceitam a proposta de antigos e atuais quadros (MBO) para a compra da totalidade do capital da dona da CMTV, Correio da Manhã, Negócios, Record e Sábado.

Os acionistas da Cofina vão votar a 26 de outubro se aceitam a proposta de compra da totalidade do capital da subsidiária Cofina Media - dona do Correio da Manhã, CMTV, Negócios, Record e Sábado - apresentada por um grupo de investidores que inclui atuais e antigos quadros da empresa, bem como Cristiano Ronaldo.





A Cofina anunciou na noite desta quarta-feira os pontos em discussão numa assembleia-geral de acionistas a realizar a 26 de outubro, pelas 11h.Os acionistas da cotada vão deliberar sobre a proposta para a compra de todo o capital da Cofina Media apresentada pela Expressão Livre - que agrupa atuais e antigos quadros da empresa e também outros investidores, nomeadamente Cristiano Ronaldo - que corporiza um "management buy out" (MBO).Caso rejeitem esta proposta, que o conselho de administração considera a mais vantajosa , os acionistas votarão de seguida a proposta da Media Capital para a aquisição da empresa.Se os titulares de ações da Cofina SGPS rejeitarem ambas as ofertas, será votada uma proposta para que o conselho de administração seja mandatado para "procurar propostas alternativas tendo em vista a alienação da Cofina Media".A proposta apresentada pelo MBO, que conta com Luís Santana, Ana Dias, Octávio Ribeiro, Isabel Rodrigues, Carlos Rodrigues, Luís Ferreira, Carlos Cruz, Cristiano Ronaldo, Domingos Vieira de Matos, Paulo Fernandes e João Borges de Oliveira.A oferta apresentada pelo MBO avalia a Cofina Media em