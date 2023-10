Prada desenha fatos espaciais da NASA para missão de 2025

A marca italiana de luxo Prada uniu-se à empresa comercial Axiom Space Systems para, em conjunto, desenvolverem os fatos espaciais utilizados na próxima missão da Nasa, a Artemis III, prevista para dezembro de 2025. A informação foi avançada esta quarta-feira, 6, pela própria Axion Space.







Axiom Space

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Ambas as empresas irão desenvolver os materiais e recursos de design necessários para fornecer uma maior flexibilidade, proteção e resistência aos astronautas. "A experiência técnica da Prada com as matérias-primas, as técnicas de fabricação e os conceitos de design inovadores trará as tecnologias avançadas fundamentais para garantir, não apenas o conforto dos astronautas na superfície lunar, mas também as tão necessárias considerações de fatores humanos ausentes dos fatos espaciais", escreveu a Axiom Space.Fundada em 1913, a marca de moda italiana sempre se focou no design exclusivo de peças de luxo, incluindo acessórios ou malas de viagem. Anos depois, a marca deixa uma questão: como poderá ser um fato lunar luxuoso? "É uma verdadeira celebração do poder da criatividade humana e da inovação para o avanço da civilização", disse o diretor de marketing da Prada, Lorenzo Bertelli. "O espírito inovador da Prada para a humanidade ampliou-se para o seu desejo de aventura e de desbravar novos horizontes: o espaço", continuou.No início do ano a NASA já tinha revelado um protótipo dos futuros fatos espaciais a serem utilizados na Artemis III, mas só recentemente é que a empresa espacial confirmou a sua colaboração com a Prada. Em 2025, espera-se que a tripulação de astronautas seja levada até à Lua, a bordo da nave espacial Orion, e que lá permaneçam durante algumas semanas. A nave deverá regressar à Terra cerca de 25 dias após a sua partida.