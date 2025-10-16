Portugal poderá não estar imune aos despedimentos de 16 mil trabalhadores da Nestlé em todo o mundo

Nestlé prevê dispensar 16 mil trabalhadores em todo o mundo nos próximos dois anos
"A redução da força de
trabalho anunciada aplica-se a mercados e funções a nível global nos próximos
dois anos. Terá um impacto diferente em cada mercado, sendo que cada mercado
irá preparar o seu próprio plano", diz a Nestlé em Portugal, em resposta ao Negócios.
E, "nesta fase" - complementa - "não estamos em condições de fornecer
números específicos relativamente a Portugal".
Presente em Portugal desde 1923, a Nestlé conta com duas fábricas (Porto e Avanca), um centro de distribuição e cinco delegações comerciais espalhadas pelo Continente e ilhas, que têm ao serviço um universo de 2.856 trabalhadores.
O anúncio do corte de postos de trabalho em todo o mundo foi feito, esta quinta-feira, na apresentação de resultados do terceiro trimestre do ano durante o qual se verificou uma queda nas vendas de 1,9% para 71 mil milhões de euros, sem que tenha sido detalhado em que mercados vai impactar.
Nos primeiros nove meses de 2025, o crescimento das vendas da Nestlé foi de 3,3%, impulsionado por aumentos de preços de 2,8%.
"O mundo evolui e a Nestlé tem de se adaptar mais rapidamente", implicando "tomar decisões difíceis, mas necessárias, para reduzir os funcionários", afirmou o presidente da multinacional, o austro-suíço Philip Navratil, que assumiu o cargo no início de setembro.
O programa de redução de trabalhadores contempla a dispensa de aproximadamente 12 mil "profissionais de colarinho branco" em diversas funções e geografias, o que irá "permitir efetuar uma redução da despesa anual de mil milhões de francos suíços (cerca de 1,078 mil milhões de euros) até ao fim de 2027", o dobro do que estava previsto, segundo o comunicado do grupo helvético.
Àqueles 12 mil trabalhadores juntam-se outros quatro mil cuja extinção já estava em curso como forma de aumentar a produtividade nas cadeias de produção, armazenamento e distribuição.
A medida abrange 5,8% do universo de mão-de-obra da Nestlé em todo o mundo.
Portugal poderá não estar imune aos despedimentos de 16 mil trabalhadores da Nestlé em todo o mundo
Falar de "Paz no Médio Oriente" é arriscado. Mas o acordo de cessar-fogo celebrado no Egito foi a melhor notícia desde 7 de outubro de 2023. Desarmar o Hamas e concretizar a saída das IDF de Gaza serão os maiores desafios. Da Ucrânia vêm exemplos de heroísmo e resistência. Em França cresce o fantasma da ingovernabilidade.
José Luís Carneiro comprou sossego interno com a derrota de Alexandra Leitão em Lisboa. A culpa do infortúnio, ao contrário do que insinuou a própria candidata, não foi do PCP. A presença tóxica do Bloco de Esquerda provocou mais estragos na coligação do que a independência de João Ferreira.