Impresa dispara quase 85% com possível entrada da família Berlusconi

SÁBADO 13:51
As ações do grupo Impresa estiveram, pela segunda vez, suspensas nesta segunda-feira, mas já retomaram a negociação. Há mais de seis anos que o volume transacionado não atingia o montante desta segunda-feira.

As ações do grupo Impresa dispararam quase 85% esta segunda-feira, após terem estado suspensas à negociação por . Em causa está a notícia do final da semana passada, que dava conta de que o grupo italiano MediaForEurope (MFE), controlado pela família Berlusconi, tinha colocado a dona da SIC e do Expresso no seu .

Família Berlusconi pondera compra da Impresa, dona da SIC

