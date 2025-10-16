ERSE abre a porta à descida do custo de carregar carros elétricos

Regulador propõe uma redução na tarifa da entidade gestora da rede. Corte de mais de 30% deverá permitir baixar os custos de carregamento de carros elétricos em postos públicos.
Carregar um automóvel elétrico poderá ficar mais barato no
próximo ano. A ERSE decidiu rever em baixa a tarifa aplicada pela Entidade
Gestora da Rede de Mobilidade Elétrica (EGME), que se repercute nos preços
pagos pelos consumidores. A redução proposta deverá permitir poupanças tanto
nos carregamentos nos postos normais como nos rápidos, mas limitadas.
carro elétrico carregamento
“Para o ano de 2026, a ERSE propõe uma redução de 31,9% dos
preços das tarifas aplicáveis aos comercializadores de eletricidade para a
mobilidade elétrica (CEME) e aos operadores de ponto de carregamento (OPC) e
uma redução de 31,5% para os preços das tarifas aplicáveis aos detentores de pontos
de carregamento (DPC), face às tarifas praticadas no ano 2025”, refere o regulador.
A ERSE explica que as tarifas da EGME fazem parte dos custos
incorridos por CEME, OPC e DPC, que garantem o carregamento de veículos
elétricos na rede de mobilidade elétrica, pelo que contribuem para o preço
final pago pelos Utilizadores de Veículo Elétrico (UVE) ao realizarem
carregamentos na rede de mobilidade elétrica”.
Esta tarifa tem, contudo, um peso reduzido no valor final a
pagar pelos consumidores, o que faz com que o impacto seja reduzido. “Representam
um peso entre 3% e 4% do preço final pago pelos UVE em 2025”, nota o regulador em
comunicado emitido no mesmo dia em que propôs a subida de 1% na tarifa regulada
de eletricidade.
A título de exemplo, a ERSE faz contas aos “custos por
distância percorrida de um carregamento-tipo de 11,5 kWh/carregamento na rede
de mobilidade elétrica”. Num posto de carregamento normal, o custo de percorrer
100 quilómetros será de 7,40 euros, sendo de 9,78 euros caso a opção seja de
carregar num posto rápido.
“No exemplo apresentado a variação das tarifas da EGME
permite uma redução de 0,13 euros por cada 100 quilómetros, face a 2025”,
sublinha a entidade liderada por Pedro Verdelho.
ERSE abre a porta à descida do custo de carregar carros elétricos
Falar de "Paz no Médio Oriente" é arriscado. Mas o acordo de cessar-fogo celebrado no Egito foi a melhor notícia desde 7 de outubro de 2023. Desarmar o Hamas e concretizar a saída das IDF de Gaza serão os maiores desafios. Da Ucrânia vêm exemplos de heroísmo e resistência. Em França cresce o fantasma da ingovernabilidade.