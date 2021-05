IVAucher vai dar descontos máximos de 50% no turismo

No âmbito do programa para apoiar a restauração, o alojamento e a cultura, o Estado vai suportar descontos de até 50% em compras nestes setores. O consórcio liderado pela Pagaqui, que irá operacionalizar o IVAucher, recebe o máximo que tinha sido autorizado.

O IVAucher vai dar descontos máximos de 50% nas compras feitas no setor do turismo. O limite está definido no contrato assinado entre o Estado e o consórcio liderado pela Pagaqui, que irá operacionalizar o programa. Criado no Orçamento do Estado para 2021 e com data de lançamento a 1 de junho, o IVAucher permitirá acumular o IVA pago na restauração, alojamento e cultura e descontar o mesmo valor em novas compras nestes setores.







O IVAucher vai permitir acumular o IVA pago na restauração, alojamento e cultura e, posteriormente, descontar esse valor em novas compras. Miguel Duarte

Leia mais no Jornal de Negócios.