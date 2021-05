IVAucher arranca amanhã. O que precisa de fazer para ter descontos

O Governo fez esta segunda-feira, 31 de maio, o lançamento do IVAucher, o programa criado no âmbito do Orçamento do Estado para 2021, que visa apoiar os setores do turismo, restauração e cultura, alguns dos mais afetados pela pandemia.



O IVAucher foi anunciado em setembro, durante a discussão do Orçamento do Estado para 2021 e devia entrar em vigor logo no início deste ano. No entanto, de acordo com o Governo, não faria sentido lançar um incentivo ao consumo ao mesmo tempo que era pedido à população portuguesa que ficasse em casa.





O que é o IVAucher?