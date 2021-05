Amazon compra MGM por 6,9 mil milhões de euros

A Amazon comprou os estúdios MGM por 8,45 mil milhões de dólares (6,9 mil milhões de euros ao câmbio atual), anunciou esta quarta-feira o gigante de e-commerce liderado por Jeff Bezos.







A aquisição vem dar "artilharia pesada" à Amazon na guerra do streaming, com a integração de cerca de quatro mil filmes e mais de 17 mil horas de séries televisivas.Desta forma, a plataforma Amazon Prime Video ganha vantagem face a rivais como a Netflix, Hulu, HBO Max ou Disney+, passando os títulos da MGM a serem um exclusivo da Amazon após o fim dos contratos existentes com essas plataformas.Os estúdios da MGM, que nasceram no tempo do cinema mudo e passaram pelos anos de ouro de Hollywood, passarão para as mãos de uma tecnológica fundada nos anos 90.A operação é a segunda maior aquisição de sempre feita pela Amazon, apenas suplantada pela compra da cadeia de supermercados Whole Foods, em 2017.