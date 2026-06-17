Portugal-RD Congo: avaliação alternativa dos jogadores

Como diria Rui Santos, mestre do Calcanhar de Aquilo, o
guarda-redes da seleção portuguesa fez aquilo que lhe era exigido naquilo que foi
um jogo que se adivinhava tranquilo perante aquilo que é uma equipa que pertence àquilo que se
pode chamar a segunda divisão do futebol, que veio juntar-se àquilo que é a
festa do futebol. Assim morrem golfinhos no Tejo.
Começou o jogo com 1.090.282 seguidores no Instagram e no
final tinha 1.095.234. Mais 4.952 seguidores. Disso ninguém fala.
João Cancelo – 6
É um prodígio de técnica, velocidade e objetividade, mas continua
a transmitir ao grupo a sensação de que a qualquer momento pode passar-se
da cabeça. Ainda não foi desta.
Foi dos poucos que perceberam que isto é o Mundial.
Renato Veiga – 3
Com Rúben Dias lesionado, Pepe nas bancadas e uma dupla de centrais com 23 anos de média, ficámos todos com aquela cara que os estudantes de medicina fazem quando veem um parto pela primeira vez. Mas era contra o Congo, e relaxámos. Eles também.
Tomás Araújo – 3
O defesa central titular da Seleção Nacional de futebol
de Portugal, uma das candidatas a ganhar o evento desportivo mais importante do
Mundo, tem apenas 77 mil seguidores no Instagram. Depois a equipa jogou ao nível das
equipas que têm jogadores com apenas 77 mil seguidores no Instagram. É esta a magia do
futebol.
Nuno Mendes – 2
Alheado, não achou os colegas de equipa estimulantes.
Vitinha – 5
Aos seis segundos de jogo já estava a pedir a bola para a
passar ao Dembélé, ao Kvaratskhelia, ao Doué. Depois acordou.
Cumpriu à risca as ordens de Martinez: não sabemos jogar
contra autocarros, desenrasca-te. Não conseguiu e foi substituído, como se a culpa fosse sua. Chama-se a isto gaslighting.
João Neves - 7
Num livro qualquer do Lobo Antunes, uma personagem aparece
definida como parecendo um ponto de exclamação. João Neves é uma destas
metáforas perfeitas, porque ele é em si perfeito, sem causar inveja nos outros.
Como dizia alguém ontem num jantar, “ah,
é tão fofinho”.
Não era um jogo para ele, mas logo aos seis minutos marcou
um golo. Ergueu os braços ao ar, para a mãe. Merece tudo.
Bernardo Silva – 1
Exemplo perfeito da burocracia do futebol moderno, há dez
anos que Guardiola nos tenta explicar o que é que Bernardo Silva faz exatamente num jogo de futebol, mas usa sempre termos genéricos como “inteligência”, “espaços”,
“movimentação” e “Bernardo”.
De manhã, anunciou que ia para um clube que é um saco de
gatos treinado por José Mourinho. À tarde, jogo.
A equipa percebeu que fez a
opção errada na carreira e mal lhe passou a bola. Levou amarelo, saiu ao
intervalo.
Péssima quarta-feira.
Bruno Fernandes – 3
Depois de ter sido eleito o melhor jogador da Premier
League, veio para este Mundial apresentar a candidatura à Bola de Ouro. O mais
difícil será convencer António Tadeia, mas uma coisa de cada vez.
Sabendo deste plano, Martinez deixou-o em campo até ao fim,
à espera de qualquer coisa.
Estará a guardar-se para os momentos difíceis (conceito lato).
Pedro Neto – 2
Jogador tipicamente inglês, teve mais uma oportunidade
para mostrar o CAE da sua empresa: fazer piscinas.
Cristiano Ronaldo – 3
É acionista da Medialivre, dona da SÁBADO, patrão de quem
escreve.
Vai ter mil golos na carreira e é seguido por mil milhões
nas redes sociais. É a pessoa mais conhecida do Mundo e transformou uma simpática equipa de futebol que nunca sequer chegou a uma final do Mundial – às vezes esquecemos isso – numa marca planetária. Tenta aos 41 anos o que o outro já tem, e conta com
metade do Mundo ao seu lado, a achar que é a vitória do Bem, a reparação de uma
injustiça, um filme que ainda não chegou ao fim. Em suma, a realidade está em suspenso. Talvez seja paralisia do sono, mas é destas histórias
que a História é feita, e portanto a discussão se Cristiano Ronaldo deve ou não
ser titular é irrelevante, é tão 2022.
Quanto ao jogo, esteve desligado de uma equipa que não consegue gerar caudal ofensivo de qualidade quando está perante adversários que não colaboram.
Rafael Leão – 1
Antigamente havia umas pistolas de água que davam para rodar
a ponta. Exemplo: pistola apontada a norte, água a sair a oeste. Um ângulo reto
em movimento, meio de plástico e meio de água, da ponta dos dedos até à cara de
alguém. Empolgante. Imprevisível. Inconsequente. A gente chamava-lhes bisnagas
vira-bicos. Divertido.
Francisco Conceição - 2
Entrou para fazer pegas de caras. Desta vez não resultou. Sem medo de errar, é dos poucos com centelha.
Nélson Semedo - 2
Entrou para substituir Nuno Mendes, o que é um atestado de competência. Não foi feliz, mas merece ser acarinhado.
Gonçalo Ramos - 1
Não sei se repararam naquele podcast, o Gonçalo Ramos diz “tipo” em todas as frases e adora o Speed. Portanto, estavam à espera de milagres?