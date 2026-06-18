Mundial2026: Gana de Carlos Queiroz vence Panamá com golo a acabar

Caleb Yirenkyi foi o 'herói' dos ganeses, ao marcar o golo da formação africana, aos 90+5 minutos.

O Gana, orientado pelo treinador português Carlos Queiroz, venceu quarta-feira o Panamá por 1-0, com um golo a acabar, em encontro da primeira jornada do Grupo L do Mundial de futebol de 2026, disputado em Toronto, no Canadá.



Nathan Denette/The Canadian Press via AP

Caleb Yirenkyi foi o 'herói' dos ganeses, ao marcar o golo da formação africana, aos 90+5 minutos, selando o quarto desaire em quatro jogos dos panamianos em Mundiais, após os três de 2018.

Na classificação, a equipa de Queiroz, no quinto Mundial consecutivo, depois de uma presença com Portugal (2010) e três com o Irão (2014, 2018 e 2022), soma os mesmos três pontos da Inglaterra, que venceu a Croácia por 4-2.