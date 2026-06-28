Mundial'2026: Resultados e classificações

Oeiras compra mobiliário italiano de luxo, numa encomenda global de €4,5 milhões
Marco Alves
Prova decorre até 19 de julho no Canadá, EUA e México.
É um Mundial de Futebol de enormíssima dimensão. Com a organização dividida entre três países - México, Canadá e Estados Unidos - esta que é a maior edição da história da competição conta com 48 equipas e terá um total de 104 jogos até à final. A SÁBADO acompanha toda a competição com um calendário sempre atualizado, incluindo datas, resultados e classificações.