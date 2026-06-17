Portugal-RD Congo, ao minuto

Roberto Martínez tem toda a equipa disponível, com exceção de Rúben Dias, que está a recuperar de um pequeno problema físico. O selecionador nacional só convocou três centrais mas na conferência de imprensa de antevisão do jogo lembrou que a equipa tem jogadores versáteis, casos de Rúben Neves e Diogo Dalot, que podem jogar no eixo. Para este encontro com a RD Congo, o mais provável é o técnico espanhol apostar em Tomás Araújo e Renato Veiga. Mas vamos ver.
O jogo será arbitrado por Abdulrahman Al Jassim, natural do Qatar e internacional desde 2023, que será auxiliado pelos compatriotas Taleb Al Marri e Saoud Almaaqaleh. O sul-africano Abongile Tom será o quarto árbitro; o qatari Khamis Al Marri o VAR e o venezuelano Juan Soto o AVAR.
Abdulrahman Al Jassim é o árbitro do Portugal-RD CongoAP
Boa tarde! Portugal estreia-se esta quarta-feira no Mundial'2026 diante da República Democrática do Congo, uma partida do Grupo K que arranca às 18h00 portuguesas no NRG Stadium em Houston, nos Estados Unidos. O National Hurricane Center(NHC) identificou ontem uma perturbação meteorológica - um "potencial ciclone tropical" - para a hora do jogo, mas o recinto possui um teto retrátil, pelo que o arranque só deverá sofrer alterações se o mau tempo influenciar a chegada dos adeptos.