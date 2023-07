Atriz Lindsay Lohan entrou oficialmente no 'clube das mães'

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A família de Lindsay Lohan está "numa nuvem de amor". Quem o disse foi o representante da atriz, que emitiu um comunicado depois de esta ter sido mãe do seu primeiro filho.







Redes Sociais / @lindsaylohan

Luai, fruto da relação com Bader Shammas, nasceu no Dubai, país onde o casal se encontra a viver. Quanto à data do nascimento, essa permanece em segredo uma vez que o casal não quis adiantar pormenores à imprensa.Nas redes sociais também mantiveram o silêncio, tendo a atriz de 37 anos apenas partilhado uma fotografia em março de um babygrow com a frase "bebé a caminho".À data, a atriz Amanda Seyfried comentou a publicação dizendo ser uma "notícia maravilhosa", e Paris Hilton deu-lhe as "boas-vindas ao clube das mães".