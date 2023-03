Bruno de Carvalho: 'Estou disposto a dar a vida pelo Sporting, mas têm de estar comigo'

O líder do Sporting já discursou na Assembleia Geral do clube, atacando diversas personalidades e garantindo que "todos são livres de votar".





Bruno de Carvalho, o presidente do Sporting, iniciou o seu discurso na Assembleia Geral do clube, no Pavilhão João Rocha, lendo um texto que intitulou: "Porque vou votar não a tudo".