Yahima Ramirez: 'Falhei a ida aos Olímpicos. E o meu filho ficou contente, porque assim íamos de férias'

A judoca Yahima Ramirez tem um currículo invejável: foi sete vezes campeã nacional, 3ª num Europeu, 5ª num Mundial e vencedora de 17 medalhas em Taças do Mundo (duas delas de ouro). E todo esse êxito foi conseguido numa altura em que já era mãe. À SÁBADO, ela fala das dificuldades em conciliar a maternidade e a alta competição e lembra que chegou a gastar 1500 euros em telefonemas para os filhos quando estava em estágio no Japão.

Yahima Ramirez descalça-se e começa a caminhar no tapete de judo do Centro de Alto Rendimento de Rio Maior, para ser fotografada para a SÁBADO. A certa altura, desafia o enteado André para ir lutar com ela. "Ah, queres que eu vá apanhar porrada", brinca o jovem, de 24 anos, que até é polícia. Dali a pouco, já ele está a voar e a cair de costas no tapete.