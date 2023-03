Em 2021, na preparação para os Jogos Olímpicos, a SÁBADO foi aprender a lançar o peso com a bicampeã europeia. Recorde o artigo, bem como um perfil de Pablo Pichardo.

Quando fomos lançar o peso com Auriol Dongmo (a bi-campeã europeia)

Em março de 2021, semanas depois de Auriol Dongmo ganhar a medalha de ouro nos europeus de atletismo, a SÁBADO esteve com a atleta a aprender a sua a arte. Recordamos esse dia agora, depois de Dongmo ter conquistado mais uma medalha de ouro no campeonato europeu.







Adam Nurkiewicz/Getty Images

Auriol Dongmo sagrou-se esta sexta-feira bicampeã europeia do lançamento do peso em pista coberta em Istambul. A portuguesa fez 19,76 metros de melhor marca, deixando a concorrência a quase um metro.Pedro Pablo Pichardo sagrou-se também bicampeão europeu de triplo salto em pista coberta, esta sexta-feira. Na capital turca, para lá de ter deixado a concorrência muito longe - o segundo ficou a mais de um metro -, o atleta luso cubano de 29 anos conseguiu melhorar o recorde nacional indoor, passando-o aos 17,60 metros (mais 12 centímetros em relação à marca que fixara na véspera).Em 2021, a SÁBADO fez um perfil do atleta. Recorde-o abaixo: