Auriol Dongmo bicampeã europeia do lançamento do peso

Auriol Dongmo sagrou-se esta sexta-feira bicampeã europeia do lançamento do peso em pista coberta em Istambul, ao dominar de forma claríssima o concurso realizado na capital turca. A portuguesa, que tinha vencido em Torun no ano passado os Europeus, fez 19,76 metros de melhor marca, deixando a concorrência a quase um metro.





Tópicos auriol dongmo

Grande favorita à partida, a atleta de 32 anos entrou no concurso a todo o gás, lançando a uns 19,63 metros aos quais ninguém se conseguiu chegar. Na segunda tentativa foi mais modesta, com 18,68, antes de na terceira ter elevado a fasquia a uns 19,76 que são a melhor marca europeia da temporada. Nas três tentativas seguintes fez nulo, 19,38 e 19,62. Para se ter noção do domínio da luso camaronesa, apenas o segundo salto válido não valeria ouro...Relativamente à concorrência, a alemã Sara Gergambetta foi aquela que mais se aproximou da marca de Dongmo, mas uns distantíssimos 93 centímetros (18,83), que mesmo assim lhe valeram nova melhor marca da época. Quanto ao derradeiro lugar do pódio, foi para a sueca Fanny Roos, com 18,42, apenas 9 centímetros melhor do que Jessica Inchude (18,33), que chegou até a sonhar com medalhas.