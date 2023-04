Entregues os Prémios Futebol para todos

A Federação Portuguesa de Futebol entregou os prémios do Futebol para Todos, na última quinta-feira. Este é um projeto de intervenção social, criado pela FPF, em 2018, no âmbito do programa da UEFA HatTrick FSR, com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e que distribuiu 50 mil euros por instituições sem fins lucrativos. O Forjães SC, as Novas Olimpíadas Especiais e o FC Romariz foram os vencedores, por esta ordem, de entre 63 projetos – número recorde - que apresentaram candidatura.





Na cerimónia da entrega dos prémios, que decorreu na Cidade do Futebol, com a apresentação de Rita Ferro Rodrigues, marcaram presença o presidente da FPF, Fernando Gomes, além dos membros do júri, composto por Catarina Furtado (apresentadora e embaixadora da Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População e fundadora da Corações Com Coroa), Mercedes Balsemão (administradora do grupo Impresa e presidente da SIC Esperança), Humberto Coelho (vice-presidente da FPF) e Mónica Jorge (diretora para o futebol feminino da FPF), membros do júri do Futebol para Todos e ainda representantes dos dez projetos finalistas.