Sporting autoriza Gyökeres a viajar para Londres: acordo com o Arsenal está fechado

Chegou ao fim a novela deste mercado de verão e há acordo total entre Sporting e Arsenal: a transferência de Viktor Gyökeres para os gunners está fechada e o avançado sueco foi autorizado pelo Sporting a rumar a Londres, onde vai iniciar, já hoje, os testes médicos, sabe Record.



Gyökeres perto do Arsenal

O jogador, que está em Maiorca e viaja a qualquer momento, vai realizar a primeira parte dos exames esta sexta-feira e os restantes amanhã. A oficialização por parte dos dois clubes deve acontecer logo a seguir aos testes médicos. Gyökeres poderá seguir depois para a Ásia, onde o Arsenal se encontra numa digressão de pré-época (joga no domingo com o Newcastle, em Singapura, e na quinta-feira, 31, com o Tottenham, em Hong Kong).

Os leões aceitaram na passada quarta-feira a proposta dos ingleses e estavam, desde então, a trocar documentos e a analisar aspetos formais e questões jurídicas.

O Arsenal vai pagar 63,5 milhões de euros fixos mais 10 M€ em bónus, com o empresário Hasan Çetinkaya a abdicar de 6,5 M€ da comissão que teria direito a receber do Sporting. Tudo somado, 80 milhões de euros que vão poder ser reinvestidos, em Luis Suárez e não só.