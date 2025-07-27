Sábado – Pense por si

Desporto

Sporting e Arsenal oficializam Gyökeres: os detalhes de um negócio fechado por 76 milhões de euros

Record 27 de julho de 2025 às 10:14
SAD comunica valor fixo de 65,7 M€, aos quais se podem acrescentar mais 10,2 M€ em função de objetivos

Viktor Gyökeres é oficialmente jogador do Arsenal. A confirmação foi feita por Sporting e gunners ao final da tarde deste sábado, num negócio que pode gerar, entre valores fixo e variáveis, perto dos 80 milhões de euros, tal como pretendido pelo seu presidente, Frederico Varandas.

Gyökeres quer rumar ao Arsenal
Gyökeres quer rumar ao Arsenal

O internacional sueco ruma a Inglaterra por 65,7 milhões de euros fixos, mais 10,2 M€ em metas acessíveis, num total de 76 M€. De referir que, tal como Record adiantou, os agentes de Gyökeres abdicam ainda de 10% de todas as parcelas, não descontando 7,59 M€ do 'bolo' total.

Comunicado do Sporting:A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (“Sporting SAD”) vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Abril, prestar a seguinte informação ao mercado:A Sporting SAD chegou a acordo com o The Arsenal Football Club Limited (“Arsenal FC”) para a transferência, a título definitivo, dos direitos desportivos do jogador Viktor Einar Gyökeres (“Jogador”). A contrapartida financeira pela transferência do Jogador a pagar pelo Arsenal FC à Sporting SAD corresponde a €76.020.513,00 (setenta e seis milhões vinte mil quinhentos e treze euros), a qual compreende a soma de (i) uma parcela fixa de €65.764.103,00 (sessenta e cinco milhões setecentos e sessenta e quatro mil cento e três euros) e (ii) de uma parcela variável que poderá ascender ao valor máximo de €10.256.410,00 (dez milhões duzentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e dez euros), em função da verificação de determinados objectivos relacionados com o desempenho desportivo do Jogador e do Arsenal FC.

Os valores acima referidos incluem os custos de financiamento e os montantes correspondentes ao mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros.A Sporting SAD não terá encargos com serviços de intermediação.Lisboa, 26 de Julho de 2025

