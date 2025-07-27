O adeus de Gyökeres ao Sporting... sem falar sobre a saída: «Foram dois dos melhores anos da minha vida»

Quase 15 horas depois de ter sido oficializado como jogador do Arsenal, Viktor Gyökeres deixou uma mensagem de despedida do Sporting, clube onde foi bicampeão e apontou 97 golos em 102 jogos oficiais.



Instagram

Nas redes sociais, o internacional sueco disse ter vivido em Alvalade "dois dos melhores anos" da sua vida, com "pessoas verdadeiramente especiais"... mas sem abordar em qualquer momento o processo da sua saída conturbada do clube.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Viktor Gyo¨keres (@viktorgyokeres)

"É muito difícil, para mim, colocar em palavras tudo aquilo que os sportinguistas, jogadores e staff à volta da equipa me deram nos últimos dois anos. Mas penso que todas as memórias que partilhámos falam por si. Tive dois dos melhores anos da minha vida, conquistar tudo foi algo verdadeiramente especial. Fizemos história juntos mas, mais importante, memórias para toda a vida com pessoas verdadeiramente especiais. Obrigado por tudo", escreveu o avançado no Instagram.