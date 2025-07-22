Sábado – Pense por si

Desporto

Arsenal e Sporting próximos do acordo total por Gyökeres, avançam ingleses

Record 22 de julho de 2025 às 15:03
As mais lidas

O acordo pelo avançado sueco está prestes a ser firmado, numa transferência que se fará por 63,5 milhões de euros, mais dez milhões em variáveis.

Poderá estar finalmente concluído o negócio Viktor Gyökeres. Segundo o jornalista David Ornstein, do 'The Athletic', Arsenal e Sporting estão próximos de fechar o acordo pelo dianteiro sueco, numa transferência que se fará por 63.5 milhões de euros, mais 10M€ em variáveis. Ainda haverá detalhes para concluir, mas a conclusão do projeto estará iminente. Gyökeres terá à sua espera 5 anos de contrato com os gunners.

Gyökeres perto do Arsenal
Gyökeres perto do Arsenal

Além de Ornstein, também o conceituado Fabrizio Romano já dá o negócio como fechado. 

Artigos Relacionados
Tópicos Transferência Viktor Gyökeres Futebol Sporting Clube de Portugal
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Arsenal e Sporting próximos do acordo total por Gyökeres, avançam ingleses