Since the Simpson predict everything, here is a clip of them predicting some World Cup final between Portugal & Mexico . That will be extremely freaky if it happens. pic.twitter.com/XKh4hDz97k — World Cup 18 (@Footy_Football_) June 17, 2018

O Mundial é a competição onde se apura qual a melhor selecção do mundo. Entre centenas de equipas que representam os seus países, 32 são apuradas para a fase final. No fim de algumas semanas, apenas duas selecções sobram e uma será coroada a campeã mundial em títulos.Num episódio dos Simpsons em que o anúncio de televisão anuncia o jogo "para determinar a melhor equipa de sempre", os candidatos são a selecção mexicana e a portuguesa. Sendo que a premissa é "determinar a melhor equipa de sempre", podemos até considerar que se trata do jogo da final do mundial, que se irá realizar no estádio dos Isotopes, de Springfield (a equipa imaginária da cidade imaginária, onde mora a família imaginária).Conhecidos por fazerem previsões que se tornam realidade (Trump a ser presidente dos EUA foi uma das mais famosas), muitos internautas consideram que esta é mais uma previsão da série de Matt Groening. É que Portugal e México podem apenas defrontar-se na final do campeonato do mundo. Este episódio foi emitido em 1997.Caso a final seja mesmo Portugal contra o México, Homer parece estar a favor da selecção das quinas. Mas espera-se que o jogo não acabe como aquele que a série mostra:(O episódio em causa chama-se The Cartridge Family e é o quinto episódio da nona temporada da série de animação, emitido em 1997.)