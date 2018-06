44,72km/h.

Pode ver a lista completo dos jogadores mais rápidos do Mundial, compilada pelo jornal As:



1. Cristiano Ronaldo - 33,98 km/h (Portugal) 2. Advincula - 33,77 km/h (Peru) 3. Rebic - 33,3 km/h (Croácia) 4. Ureña - 33,08 km/h (Costa Rica) 5. Achraf - 32,83 km/h (Marrocos) 6. Leckie - 32,83 km/h (Austrália) 7. González - 32,83 km/h (Costa Rica) 8. Bolaños - 32,83 km/h (Costa Rica) 9. Lukaku - 32,83 km/h (Bélgica)

Aos 33 anos, Cristiano Ronaldo foi o jogador mais rápido do Mundial da Rússia até ao momento. O avançado nacional alcançou os 34 km/h no jogo contra Espanha, além de ter marcado três golos.Até ao momento, o segundo jogador mais rápido do torneiro foi o peruano Luis Advincula, que atingiu os 33,77 km/h, segundo o jornal desportivo espanhol As. Já o terceiro jogador mais rápido foi o croata Ante Rebic.Um jogador de Marrocos, selecção contra quem Portugal vai jogar esta quarta-feira, às 13h00, está entre os mais rápidos do torneiro. Achraf atingiu os 32,83 km/h no jogo contra o IrãoA Costa Rica é a selecção com mais jogadores na lista dos mais rápidos do torneiro, com três jogadores: Ureña, González e Bolaños.O "homem mais rápido do mundo", Usain Bolt, atingiu, quando percorreu 100 metros em 9,58 segundos, os