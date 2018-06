Quando os Soca Warriors deram alegria às bancadas

Um ritmo das Caraíbas contagiante, próximo do Calipso, deu uma cor inesperada ao Mundial da Alemanha. Em 20 de Junho de 2006, o estádio Fritz-Walter, em Kaiserslautern, foi o palco da despedida de Trindade e Tobago

A soca é uma espécie de calipso mais moderno. A batida é diferente, assenta mais na guitarra baixo do que na percussão e, sobretudo, permite aos músicos mais liberdades. É como se fosse o ritmo tradicional de Trindade e Tobago e é natural que a selecção de futebol da pequena nação das Caraíbas tenha sido baptizada como Soca Warriors – os guerreiros do Soca. Em 2006, contra todas as expectativas, Trindade e Tobago qualificou-se para a fase final do campeonato do mundo da Alemanha e a chamada Caravana Soca, com 150 pessoas, levou para a Alemanha a animação perpétua das Caraíbas, numa digressão por Dortmund, Nuremberga e Kaiserslautern.

Com 1,3 milhões de habitantes, Trindade e Tobago tornou-se, em 2006, o mais pequeno país a ir a um Mundial. Neste ano de 2018 esse recorde foi quebrado pela Islândia, com os seus 335 mil habitantes.

Em 2006, a qualificação não foi só improvável: foi surpreendente. Nos primeiros três jogos de apuramento na CONCACAF a equipa não conseguiu melhor do que um empate. Depois chegou o experiente treinador holandês Leo Beenhakker, no ocaso de uma carreira que o levou a conquistar três títulos na Holanda, com o Ajax (2) e o Feyenoord e três em Espanha, com o Real Madrid, entre outras honras. Quarta no grupo regional, a selecção de Trindade viu-se a defrontar o Bahrain, da zona asiática, num playoff pelo direito de ir à Alemanha. O primeiro jogo, em casa, em Port-of-Spain, acabou com um decepcionante 1-1; na segunda mão, em Manamá, um golo de Dennis Lawrence fez o que parecia impossível.

Além do saber de Beenhakker, a equipa assentava na experiência de Dwight Yorke, com uma carreira brilhante no Manchester United e aos 34 anos ainda capaz de causar sérios problemas às defesas adversárias. Além disso, tinha muitos nomes com tarimba em vários escalões das Ligas britânicas, como Carlos Edwards, Chris Birchell, Kenwyne Jones ou Russell Latapy, que na década de 90 passara por Portugal (Académica, Porto e Boavista)

Na Alemanha, Trindade e Tobago não chegou a marcar qualquer golo. O primeiro jogo foi mesmo o melhor, um empate a zero com a Suécia, e o 0-2 diante da Inglaterra foi mais do que digno. A despedida dos Soca Warriors desta aventura extraordinária e talvez irrepetível foi no dia 20 de Junho, em Kaiserslautern, diante do Paraguai. Caíram outra vez por 2-0, mas o ritmo do soca, tocado incessantemente do início ao fim, empurrou sempre a equipa e animou os 46 mil nas bancadas. O mesmo ritmo que soou dia e noite nas ilhas das Caraíbas, durante todo o Mundial. Foi Carnaval fora de tempo.