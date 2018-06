A mãe de Lionel Messi, Celia Cuccittini, assegurou que a "ilusión" (sonho, em português) do seu filho "é ganhar o Mundial" da Rússia. "Vejo-o com muitas expectativas, tem muita esperança em ganhar o Campeonato do Mundo, ganhar o Mundial. É uma das competições que mais ambiciona", comentou Cuccittini em entrevista a uma rádio argentina.

Celia acredita que Messi está "mais tranquilo e com muito mais segurança" neste seu quarto Mundial e, antes de este partir para a Rússia, pediu-lhe que jogasse esta competição "como se estivesse nas escolinhas do Grandoli", o clube onde jogou durante a infância na sua cidade natal, Rosário.

Quanto às críticas que o argentino recebe pelas exibições quando joga na selecção, Celia diz que toda a família de Messi sofre. "Nós sofremos pelas críticas que lhe apontam na selecção argentina. Se o vissem como nós o vemos, a sofrer e a chorar…", desabafou Cuccittini.









Esta será uma das últimas oportunidades para Messi vencer uma competição internacional pelo seu país na sua já longa carreira. No seu primeiro Mundial, em 2006 na Alemanha, Messi acabou eliminado nos quartos-de-final na decisão por grandes penalidades. Na África do Sul, em 2010, a Argentina acabou novamente eliminada pelos alemães nos quartos-de-final. Em 2014, no Brasil, a albiceleste chegou até à final para perder, novamente, com a mannschaft.