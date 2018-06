Bruno de Carvalho convocou todos os "directores, funcionários e capitães de equipas" para uma reunião na sexta-feira, véspera da Assembleia Geral destitutiva."Incumbe-me o presidente do Sporting Clube de Portugal, Dr. Bruno de Carvalho, de convocar todos os directores, funcionários e capitães de equipas para uma reunião a ter lugar no Auditório Artur Agostinho, na próxima sexta-feira, 22 de Junho, com início às 10h00 agradecemos que transmitam a mensagem deste email a todos os colegas que não têm email para que todos possam estar presentes", indica a mensagem, divulgada pelo Correio da Manhã . Foi enviada por uma funcionária das Relações Institucionais do clube.O presidente do Sporting foi suspenso pela Comissão de Fiscalização escolhida por Jaime Marta Santos. Questionada, Rita Garcia Pereira, que faz parte deste órgão, afirmou que o caso "será analisado" e que Carvalho "poderá incorrer em mais uma sanção".