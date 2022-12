Ronaldo já não é Ronaldo - obrigado por tudo, mas está na hora de dizer adeus

A seguir à derrota de Portugal frente à Coreia do Sul, em conversa com um amigo, a dissecar aquela "derrota estúpida" e a comentar as atitudes de prima donna de Ronaldo a mostrar enfado ao ser substituído, a certa altura ele diz: "O melhor que nos podia acontecer era o Ronaldo ter uma lesão muscular e parar duas ou três semanas. Assim até podíamos ganhar o Mundial".